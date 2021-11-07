Ordu'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı

Ordu'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile ve parklara akın etti.

Ordu kent merkezinde bugün etkili olan güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar sokağa akın etti. Sıcaklığın 18 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahil ve parklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havada banklarda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil boyunca yürümeyi ve bisiklet ile dolaşmayı tercih etti. Hafta sonu olması nedeniyle de dolan sahilde binlerce vatandaş pazar gününün keyfini sürdü.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan değerlere göre güneşli havanın çarşamba gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.