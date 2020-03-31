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Ordu'da vatandaşlara ‘Orduca' uyarı: "Evde durun daa"

Ordu’da vatandaşların evde kalmaları için Orduca uyarılar yapılıyor.

Ordu'da vatandaşların evde kalmaları için Orduca uyarılar yapılıyor.


Altınordu Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında evde kal çağrısına farklı bir boyut kazandırdı. Altınordu Belediyesi bu kapsamda şehrin dört bir yanında bulunan billboardlara ‘Orduca' uyarılar yazarak vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı.


Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan Orduca afişlerde ‘Evde Durun Daa', ‘Oturun Ottuuz Evde', ‘Az Öte Git Daa', ‘Evden Bir Yere Irganman' gibi yöresel sözlerle vatandaşın ilgisinin artması sağlandı.


Bu afişleri gören ve tebessüm eden vatandaşlar da yapılan çalışmanın Ordu'ya özgü olmasından dolayı hem mutlu olduklarını hem de uyarıları dikkate alacaklarını belirttiler.

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