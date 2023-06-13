Ordu'da virajı alamayan yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

Ordu'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi Ordu - Ulubey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cantürk T. (36) isimli sürücünün kullandığı 52 M 0504 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi, bariyerlere vurarak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.