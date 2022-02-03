Ordu'da yaban hayvanları için doğaya 5 bin 800 kilogram yem bırakıldı

Ordu'da, kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 5 bin 800 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu şubesi ekipleri tarafından, yoğun kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında, Ulubey, Gölköy, Kabadüz, Perşembe, Ünye, İkizce, Akkuş ve Mesudiye ilçelerindeki alanlarda yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu şubesinden yapılan açıklamada, yaban hayvanları için doğaya toplamda 5 bin 800 kilogram yem bırakıldığı öğrenildi.