Ordu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrasında olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalma tehlikesi altında bulunan ve doğal ortamda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatının vazgeçilmezi olan hayvanlara yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından ağır kış şartlarından etkilenen yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem konuldu. Havaların soğumasından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına avcılar da katıldı.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Ulubey ilçesi Sayacabaşı mevkisi başta olmak üzere Gürgentepe ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerine ilk etapta besi yemi ile pazar artığından oluşan 500 kilo yemleme çalışması yapıldı.

Yetkililer, 2 ton yem alındığını, ilk etapta 500 kilosunun dağıtıldığını belirterek, yemlerin aralıksız dağıtımına devam edildiğini kaydettiler. Yetkililer ayrıca kasaplardan alınan et ve kemik parçalarını da doğaya bıraktıklarını belirterek, 20 Ocak tarihine kadar tüm yemlerin dağıtılacağını vurguladılar.