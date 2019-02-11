Ordu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Ordu'da ağır kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kentte havaların soğumasından etkilenen ve yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekiplerince il genelinde programlı bir şekilde devam ediyor.

Ulubey ilçesi Sayacabaşı mevkisi başta olmak üzere Gürgentepe ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerine ilk etapta besi yemi ile pazar artığından oluşan 500 kilo yemleme çalışmasının ardından bu kez Mesudiye ilçesinde doğaya yem bırakıldı. Kasaplardan toplanan et ve kemik parçalarından oluşan 500 kiloluk yem ilçenin yüksek kesimlerinde doğaya bırakıldı. Yetkililer, bahar dönemine kadar doğaya bir ton daha yem bırakılacağını belirttiler.