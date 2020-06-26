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Ordu'da yağ fabrikasında yangın

Ordu’da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'da bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasının rafineri bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan dumanların yükseldiğinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Bir müddet dumanların yükseldiği alanda itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaparak, gerekli kontrolleri sağladı.


Yangın sonrası küçük çaplı hasar oluştuğu öğrenildi.

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