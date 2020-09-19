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Ordu'da yağmur sulu kanalları temizleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan taşkın sebebiyle yağmur suyu kanallarında oluşan rüsubatları temizleme ve hatları yetersiz olan bölgelerde yeni hatlar inşa etme çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, çevre sakinlerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına taşkın yaşanan ve önceliği bulunan bölgelerde 21.00'da başladıkları çalışmalarına 06.00 saatlerine kadar devam ediyor.


Şiddetli bir yağmur sonrası taşkınların tekrar yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin seferber edildiğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp , önceliği bulunan ve riskli sayılan bölgelerde ekiplerin vatandaşları rahatsız etmeyecek saatlerde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Alp, “Yağmur suyu hattı yetersiz olan mahallelerimizde yeni hatlar inşa eden ekiplerimiz, taşkın riskine karşı kalıcı bir çözüm üretmiş oluyor. Aynı zamanda yağmur suyu kanallarında bir yandan da temizleme çalışmaları sürdürülüyor. Benzer şiddetli bir yağmur sonrası taşkınların tekrar yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizi seferber ettik. Çalışmalarımız tamamlandığında inanıyoruz ki bu sıkıntılar tekrar yaşanmayacak” dedi.

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