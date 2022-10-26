Ordu'da yaklaşık bin öğrenci, kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi

Ordu'nun Ünye İlçesinde eğitim veren Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik ile yaklaşık bin öğrenci aynı anda kitap okudu.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi'nde farklı bir heyecan vardı. Kitap okuma alışkanlığı ve farkındalık temelinde hazırlanan etkinliğe yaklaşık bin öğrenci katılım sağladı. Okul bahçesinden spor salonuna, yemekhaneden konferans salonu ve okul koridorlarına kadar her yerde kitap okuyan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Kitap okumanın sadece dört duvar arasında olmadığını amacıyla ‘Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Kitap Okuyor' adıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler kitap sayesinde yeni bilgileri keşfe çıktıklarını belirtirken, öğretmenler ise buna vesile olmanın kendileri için gurur verici bir sorumluluk olduğunu söylediler.

“Kitap okuyan öğrenciler hayata 1-0 önde başlıyor”

Etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mustafa Bilgin, okumanın hayata karşı daha güçlü bir duruş sergilemek anlamına geldiğini ifade ederek, kitapların aslında bir galibiyet olduğunu söyledi. Müdür Bilgin, “Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığını geliştirmeyi hedefleyen bir farkındalık etkinliği düzenledik. Çağın gelişmesiyle beraber 21'inci yüzyıl yaşam becerileri de gelişmiştir. Artık eleştirel düşünebilen, sorunlara çözüm getirebilen merak duygusu gelişmiş olan öğrenciler hayata 1-0 önde başlıyorlar. Bunun yolu da kitaptan geçiyor. Yaptığımız etkinlikler de bu galibiyete örnek olacak bir çalışmadır” dedi.

“Kitaplar öğrencilerimizin en iyi yol arkadaşı”

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Saadet Yazıcı, etkinlik hakkında yaptığı konuşmada öğrencilerin gelecek planlamalarında kitapların önemli bir rolü olduğuna dikkat çekerek, “Öğretmenler olarak çocukları yetiştirmek geliştirmek bizim en önemli görevlerimizden biri. Bunu yaparken onlara kitap okuma alışkanlığını da aşılamak bizim sorumluluğumuz. Çocuklar kitaplarla yol arkadaşları olduklarında, kitabın dünyasına girdiklerinde gidemedikleri yerlere kitaplarla gidecekler, geleceklerini ve hayallerini çok daha iyi kavrayacaklar. Biz bu düsturla haftanın belirli saatlerini okumaya ayırıyoruz. Bu etkinlikler ile öğrencilerimizin bambaşka bir pencereden hayata bakmasına imkan sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Kitap gönüllüsü ve 7 yıldır devlet okullarında gönüllü olarak kütüphanelerde çalışan Nilay Suna, “Kitap gönüllüğü bir hayat felsefesidir ve seçim değil sorumluluktur. Velilerimizi bu gönüllülük sorumluluğu ile okullarımıza davet ediyorum. Bizler bugün kitabın her yerde okunabileceğini gördük. Okulumuzda bin 64 öğrencimiz var, yaklaşık bin öğrencimizle birlikte kitap okuyarak çok güzel bir teşvik ve farkındalık da sağlamış olduk” diye konuştu.

Kitap gönüllüsü ve kütüphanede görevli Asiye Cerrahoğlu da bu tür projelerin örnek olmasını temenni etti.

“Kitaplar insanın kendisini bulmasını sağlıyor”

2022 Altın Melek Ödülleri'nde Yılın En İyi Genç Yazarı ödülüne layık görülen Umut Karaman isimli öğrenci, kitabın insanın kendi keşfetme imkanı sağladığına dikkat çekti. Yazar ve basketbolcu kişiliği ile de tanınan okul öğrencisi, “Her yazarın olduğu gibi kendi kitabımı yazarken de kendimi buldum satırların içinde. Kitaplar sayesinde hayatı ve insanları daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Okulumuzun düzenlediği etkinlik benim için çok anlamlıydı. Hem yazıyor hem okuyor olmak beni başka yolculuklara iletti” ifadelerine yer verdi.

Kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler ise yeni bilgiler keşfettiklerini, böyle bir projede birlikte kitap okumanın farklı bir duygu olduğunu söylediler.