Ordu'da yamaç paraşütü teleferik tellerine takılıp yere çakıldı: 2 ağır yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaç paraşütü ile Boztepe'den iniş yapan 2 kişi önce teleferik hattının tellerine takıldı, ardından da feci şekilde yere çakıldı.

Olay, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Boztepe'den yamaç paraşütü yapmak için havalanan pilot Hüseyin İlhan ile paraşütte yolcu olarak bulunan Eren Şalcı, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Bir müddet sürüklenerek Altınordu sahilinde bulunan ve teleferik hattını taşıyan tellere takıldı. Bu sırada tellerin üzerinden geçen teleferik kabini, paraşütün iplerini kesince, pilot Hüseyin İlhan ile yolcu Eren Şalcı, teleferiği taşıyan beton direğe de çarparak, feci şekilde yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti.

Ağır yaralı 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Olayı gören vatandaşlar, paraşütün bir süre asılı kaldığını, ardından da üzerinden teleferik geçince 2 kişinin yere çakıldığını anlattı.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.