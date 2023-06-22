Ordu'da yamaçtan düşen dev kaya parçası eve çarptı

Ordu’nun Kumru ilçesinde yamaçtan kopan ve yuvarlanan dev kaya parçası bir eve çarptı.
Ordu'nun Kumru ilçesinde yamaçtan kopan ve yuvarlanan dev kaya parçası bir eve çarptı.
Olay, ilçeye bağlı Fizme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak ile birlikte yamaçtan kopan kaya kütlesi, Sait Sanmak isimli vatandaşa ait eve çarparak balkonuna zarar verdi.
Olayda yaralanan olmazken Sait Sanmak, kaya kütlesinin evin önünden kaldırılması için belediye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerin iş makinesi yardımıyla kaya kütlesini kaldırıcı öğrenildi.