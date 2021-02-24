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Ordu'da yangın paniğe neden oldu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın işyeri kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın işyeri kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Karşıyaka Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın kıraathane katından dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Ordu Büyükşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ve doğalgaz ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği kıraathaneye girerek, söndürme ve soğutma çalışması başlattı. Bu sırada ise cadde üzerindeki trafik, farklı güzergahlara yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmalarını tamamlayan ekipler, olayın gerçekleşme sebebini araştırmak için çalışma başlattı.


Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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