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Ordu'da yasa dışı silaha geçit yok: 5 gözaltı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Altınordu ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, 5 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca 2 adet şarjör, 9 adet tabanca fişeği ve silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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