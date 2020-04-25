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Ordu'da yaşlı adamın isteğine ilginç yöntem

Ordu’nun Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi’nde yaşayan 65 yaş üstündeki vatandaşın istediği malzemeler vefa grubundan ilginç bir yöntemle teslim edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş üstündeki vatandaşın istediği malzemeler vefa grubundan ilginç bir yöntemle teslim edildi.


Dünyada yaşanılan korona virüs nedeniyle Türkiye'de 65 yaş üstü uygulanan sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Dursun Avcı'nın istediklerini alan vefa sosyal grubu, mahallede araç yolu olmadığı için alınan malzemeleri eşeğe yükleyerek götürdü.


İlginç anların yaşandığı olayda eşeğe yüklü olarak malzemelerini gören yaşlı adam şaşkınlık yaşaması sonrası jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Diğer yandan aynı mahallede bulunan çocukların isteklerini kıramayan ekipler, miniklere bisküvi alarak onları da mutlu etti.

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