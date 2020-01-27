Ordu'da yatırımlara 790 milyon

Ordu'da 2019 yılında 790 milyon liralık yatırım yapıldığı açıklandı.

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 2020 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, Ordu'da yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantının hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Vali Seddar Yavuz, İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre, 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 10 sektörde toplam 280 kamu yatırım projesinin bulunduğuna dikkat çekerek, bu projelerden 111 adedinin devam ettiğini, 6 adet projenin ihale, 40 adet yatırımın ise proje aşamasında olduğunu söyledi.

2019 yılı içerisinde 123 adet projenin yüzde 100 fiziki gerçekleşmesi sağlanarak yatırımlarının tamamlandığını belirten Vali Seddar Yavuz konuşmasında şu bilgilere yer verdi: “İlimizdeki toplam 280 yatırım projesinin 97 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir. Yatırım programında yer alan projelerimizin toplam bedeli yaklaşık 6 milyar 319 milyon lira olup önceki yıllar harcaması 3 milyar 170 milyon liradır. 2019 yılında 1 milyar 244 milyon lira ödenek ayrılan bu yatırımlarımıza yıl içinde 790 milyon lira harcama yapılmıştır. Genel toplamda ise yatırımlarımız için Aralık ayı sonuna kadar 3 milyar 960 milyon lira harcama yapılarak yüzde 62,67 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.”

Vali Seddar Yavuz, konuşmasının devamında yatırımcı kurum ve kuruluşların devam eden projeleri ile 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirilecek olan yeni projelerine ilişkin hazırlıklara ve çalışmalara hız vererek zaman kaybetmeksizin işe başlamaları konusunda uyarıda bulunarak, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi.

Vali Yavuz, “Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması sırasında kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın artırılmasında ve kaynakların daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasında kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklardır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen koordinasyon ve işbirliği gerektiren hususlar ve alınan kararlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılarak Valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Toplantıda, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları ile karşılaştıkları sorunlar hakkında, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden detaylı bilgiler de aldı.