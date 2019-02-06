Ordu'da yaya geçitlerinde ‘öncelik yayanın'

Ordu'da trafik kazalarını azaltabilmek ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturabilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya yürürlüğe girdi.

Ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının çoğunluğunun ‘yayaların karşıdan karşıya geçmesi' sırasında meydana gelmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, 2019 yılını ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan etti. Yayaların trafikte öncelikli olduğuna dikkat çekmek isteyen Bakanlık, yıl boyu sürecek bir kampanya hazırladı. Kampanya 81 ilde eşzamanlı olarak başlatıldı. Ordu'da Vali Seddar Yavuz tarafından başlatılan kampanyada sürücülere yayaların geçiş üstünlüğüne sahip olduğu bir kez daha hatırlatıldı ve broşür dağıtıldı.

Kampanyayı başlatan Vali Seddar Yavuz, uygulamanın başlaması sebebiyle il genelinde 955 emniyet ve jandarma personeli ile 288 farklı yaya ve okul geçişinde bu uygulamanın yapıldığını belirtti. Vali Yavuz, “Çağdaş dünyada yıllar önce başlayan bu uygulamanın ülkemizde ve ilimizde de uygulanacağından herhangi bir tereddüdümüz yoktur” dedi.

Engelli vatandaşlardan kampanyaya pankartlı destek

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş yolda sürücüleri durdurarak broşür dağıttı ve karşıdan karşıya geçişlerde yayaların öncelikli olduğunu hatırlattı.

Ordu'da başlatılan kampanyanın ilk gününde özellikle engelli vatandaşlar elindeki pankartlarla dikkat çekti. Yaya geçişlerinde en büyük sıkıntıyı yaşayan engelli vatandaşlar, kampanyanın başlatıldığı alana “Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganının yazıldığı pankartlarla geldiler.