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Ordu'da yeni adli yıl başladı

Ordu Barosu tarafından düzenlenen törenle 2019-2020 dönemi Adli Yılı düzenlenen törenle başladı.


Her yıl 20 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan adli tatil sona erdi. Ordu Barosu tarafından düzenlenen törenle, 1 Eylül-20 Temmuz tarihlerini kapsayan 2019-2020 dönemi Adli Yılı başladı.


Ordu Barosu Merkez Hizmet Binası'nda düzenlenen törende açıklama yapan Baro Av. Haluk Murat Poyraz, “Bağımsız ve tarafsız yargının tecelli ettiği, haklının hakkına kavuştuğu bir adli yıl olması dileğiyle tüm yargı camiamızın ve halkımızın adli yılını kutluyor, avukat, hakim, savcı meslektaşlarımız ile adliye, baro ve avukat çalışanlarına görevlerine başarıla diliyorum” ifadelerine yer verdi.


Düzenlenen programa Ordu'da görev yapan avukatlar da katıldı.

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