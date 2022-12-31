İhlas Haber Ajansı

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Orduda yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu: 10 kişiye yasal işlem

Ordu’da polis ekipleri tarafından yeni yıl öncesi sahte alkollü içkiye yönelik yapılan çalışmada 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yeni yıl öncesi sahte alkollü içkiye yönelik yapılan çalışmada 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan yeni yıl öncesi sahte alkollü içki satışına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 140 litre etil alkol, 50 litre sahte alkol ve 27 adet anason kiti ele geçirildi.


Konuyla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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