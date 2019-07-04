Ordu'da yeni yoğun bakım üniteleri faaliyete geçiyor

Ordu'da 3 hastanede toplam 35 yataklı yeni yoğun bakım ünitelerinin faaliyete geçeceği açıklandı.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Başhekimler Toplantısı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mesut Saka başkanlığında gerçekleştirildi.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Altınbaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı V. Dr. Uğur Kırış, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcıları Mehmet Sıddık Serçe ve Murat Yavuz Ladrikli, uzmanlar, birim çalışanları ile Ordu Kamu Hastaneleri ve Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimleri katıldı.

Toplantıda yoğun bakım hizmetleri, hasta sevkleri, tesislerin tıbbi cihaz ve personel ihtiyaçları, sağlık kurulu raporları, hasta hakları birimlerinin çalışmaları, evde sağlık hizmetleri ve sunulan diğer sağlık hizmetlerinin genel durumu, hizmet kalitesinin artırılarak hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Sağlık Bakanlığının talimatı doğrultusunda başlatılan ‘Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP)' kapsamında TGAP İl Sorumlusu Uzman Zühre Dilek Çiloğlu tarafından sunum yapılarak konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mesut Saka, “İlimizin sağlık alanında ihtiyaç duyduğu hizmetlere kavuşması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bilhassa il dışına sevkleri önlemek için yeni yoğun bakım ünitelerinin açılması için yaptığımız yoğun bir çalışmanın sonuna geldik. İnşallah en kısa zamanda Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastaneleri bünyelerinde toplam 35 yataklı 3.basamak yoğun bakım ünitelerini faaliyete geçireceğiz” şeklinde konuştu.