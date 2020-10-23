Ordu'da yerli hamsi 40 lira

Ordu'da, havaların da soğuması ile birlikte yüzünü gösteren hamsi, tezgahlarda yerini aldı. Balık fiyatları kısmen yükselirken, hamsinin kilogramı ise 40 liradan satılıyor.

1 Eylül tarihinden itibaren kara sulara açılan balıkçılar, sezonda bolca palamut avladı. Palamut balığında yaşanan bolluk, hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamut balığının ardından, bölgede havaların da soğuması ile birlikte sofraların vazgeçilmezi hamsi de yüzünü göstermeye başladı. Diğer balık çeşitlerinin de az avlanması fiyatların yükselmesine neden olurken, az miktarda avlanan hamsinin kilogramı ise tezgahlarda 40 liradan yerini aldı.

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, tüm Türkiye'de balığın oldukça fazla talep gösterdiğini ifade ederek, insanların bol bol balık tükettiğini söyledi. Fiyatların kısmen yükseldiğini aktaran Ceylan, “Hamsi balığı tezgahlarda yeni yeni görülüyor. Kilogramı 40 lira olduğundan talep az, zaten hamsi de az çıkıyor. en çok palamut balığı ve mezgit talep görüyor. Ancak tezgahlarımızda diğer balık çeşitlerinden de bol miktarda var” dedi.

Öte yandan tezgahlarda palamudun tanesi boyutuna göre 10-17 buçuk, çinakop 60, istavrit 30, sargan 70, kaya mezgit 40, mezgit 25, deniz levreği 35 liradan satılıyor.