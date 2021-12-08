Ordu'da yeşil seferberlik

Mehmet Hilmi Başkan Güler'in talimatları ile il genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.

Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Ordu bırakmak amacıyla, doğanın korunmasının yanı sıra yeşilin her tonunun artması için mücadelesini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Ağaçlandırma tüm ilçelerde devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında birçok farklı türde ağaç il genelinde bulunan yeşil alanlar, kavşak, yürüyüş yolları ve cadde kenarlarına dikilerek hem doğanın korunmasına katkı sunuluyor hem de şehre görsel olarak zenginlik katılıyor. Seferberlik kapsamında 10 bin yeni çalı bitkisi dikilirken ocak ayı sonuna kadar 3 bin 500 farklı türde ağacın daha toprakla buluşturulması hedefleniyor.

“Yeşil alanlarımızı zenginleştiriyoruz”

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, ağaçlandırma seferberliği ile Ordu'nun yeşil alanlarını zenginleştirdiklerini söyledi.

Daire Başkanı Gündoğar, şunları kaydetti:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hassasiyetle üzerinde durduğu ağaçlandırma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilimiz genelinde bulunan yeşil alanlarımızda ağaçlandırma seferberliği başlattık. İklim koşullarına uygun ağaçlarımızı ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile birlikte toprakla buluşturuyoruz. Dikilen ağaçlarla hem yeşil alanlar zenginleştiriyor hem de görsel olarak daha güzel bir çevrenin oluşmasını sağlıyoruz.”

İklim koşullarına uygun ağaçlar dikiliyor

Büyükşehir Belediyesi ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeşil alanlar başta olmak üzere kavşak, yürüyüş yolları ve cadde kenarlarına; galadicya, karayemiş, şeker akçaağaç, kırmızı yapraklı akçaağaç, lale ağacı ıhlamur, sofora, at kestanesi, sığla, söğüt, ılgın, iğde, sarı yapraklı dişbudak, kırmızı yapraklı dişbudak, sus eriği, sus armudu, sus kirazı, dağ akçaağacı, çınar, kurtbağrı, ginko, katalpa, üç dişli akçaağaç, oya, erguvan, alev ağacı ve leylandi türünde bölgenin iklim koşullarına uygun ağaçların dikimini gerçekleştiriyor.