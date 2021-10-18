Ordu'da yetenekler keşfedilecek

Projenin tanıtım toplantısında konuşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, toplumun hızla yaygınlaşan teknoloji ve internet bağımlılığının günümüzde hızla yayıldığını ve çocukların psikomotor gelişimleri için sosyal aktivite ve sportif etkinliklere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Genç, “Çocuklar, bütün gün boyunca evde saatlerce bilgisayar başında oyun oynadığından dolayı gelişiminde büyük ölçüde olumsuz yönde etki görülmektedir. Bu bağlamda ‘Her çocuk bir yetenektir, yeter ki keşfedilsin' sloganı ile harekete geçireceğimiz projemiz yeni nesli harekete geçirecek olup, sporun gelişmesini, geniş tabana yayılmasını, sağlıklı bir nesil arzusu ve bununla beraber kötü alışkanlıkları ve şiddeti önleyerek sporun birleştirici gücünü kullanacağız” dedi.

Genç, şöyle devam etti: "Söz konusu projemiz doğrultusunda Ordu İlimizin 19 İlçesinde bizlere düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizde sporu genç nesillere aşılamak, gençlerin spora teşvik edilmesi, yeni yetenekler kazandırmak, sporcuları doğru branşlara yönlendirmek ve bunun sonucunda Sporcu Eğitim Merkezlerine (SEM) ve Türkiye Olimpiyatlar Hazırlık Merkezlerine yeni sporcular kazandırmak en önemli hedeflerimizdir. Bu hedefler doğrultusunda projemizin en önemli hedef kitlesi olan gençlerimize sihirli dokunuşları antrenörlerimiz eşliğinde sağlayıp Yaz Spor Okulu faaliyetlerini zenginleştirip lisanslı sporcu sayısını arttırarak kulüplerimize yeni yetenekler keşfetmeyi hedeflemekteyiz. Projede antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımız tarafından yetenekleri keşfedilen sporculara en iyi sportif eğitim alma imkânı sağlayıp, spor malzemesi desteği vereceğiz.”

Genç, proje kapsamında 100 antrenör, 20 spor uzmanı, 1 spor psikoloğu, 1 spor fizyoterapisti, 1 beslenme uzmanının görev yapacağını sözlerine ekledi.