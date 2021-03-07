Ordu'da yol çilesi bitiyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı asfalt hamlesi tüm hızıyla devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana 850 kilometre yolun asfalt ve betona kavuşturulmasını sağlayan Başkan Güler, sorunların hızlı çözümü için de birçok projeyi hayata geçirdi.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da ulaşım seferberliği sürüyor. Kendi asfalt plentini kuran ve taş ocaklarını faaliyete geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında idare ve yüklenici firma marifetiyle birlikte toplam 446 bin 732 ton asfalt üretimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, kendi asfaltını üretmek için iştiraki ORBEL tarafından dünyanın en iyi üç asfalt plent üreticisi markasının teknolojisini 2020 Mayıs ayında envanterine kazandırdı. Saatte 240 ton asfalt üretimine sahip tesiste üretilen sıcak asfaltlar sayesinde yıllardır çözüm bekleyen mahalle ve grup yolları ve imarlı alanlar da sıcak asfalta kavuştu.

Bir yılda 446 bin 732 ton asfalt

Tüm asfalt karışım tiplerini üretebilen tesiste 7 ayda 162 bin 818 ton asfalt üretildi. Büyükşehir Belediyesinin diğer asfalt plentleriyle birlikte bu rakam 189 bin 972 tona ulaştı. Kendi asfalt plantlerinde asfalt üretimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sorunların bir an önce çözüme kavuşması için yüklenici asfalt plentlerinden de destek aldı. Tüm üretimlerle birlikte Ordu'nun yolları bir yılda 446 bin 732 ton asfalt ile buluştu.

Hammadde giderlerini en aza indirmek için üretime önem veren Büyükşehir Belediyesi, belediye adına ruhsatlı 2 adet taş ocağını da aktif olarak hizmete sundu. Bu ocaklardan elde edilen hammaddeler belediyenin sorumluluğunda bulunan mahalle yollarındaki yol yapım çalışmalarında kullanıldı ve maliyetlerin aşağı çekilmesi sağlandı.