Ordu'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Göbü Mahallesi Çaybaşı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan Salih A. idaresindeki 34 DER 43 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü kavşak üzerinde Serkan G.'nin kullandığı 52 AAL 668 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç metrelerde takla atarak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü takla atan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün aracıyla oy kullanmaya gittiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.