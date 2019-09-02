Ordu'da yollar asfaltlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ünye'den başlayıp, Çaybaşı ilçesi üzerinden, Akkuş'a bağlanan, Akpınar, Salman ve Seferli mahalle yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi mahalle ve grup yollarını ilçelere bağlayan güzergâhlarda asfalt seferberliğini sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonrası, Akkuş'a ulaşımın en önemli alternatif güzergahı olan yolda asfalt çalışmaları tamamlandı. Akkuş, Akpınar, Salman ve Seferli mahalleleri arasındaki asfalt güzergahını yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yolda 19 kilometre sathi asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkan Güler: “Standartı yüksek yollar için durmayacağız”

Akkuş'un zorlu coğrafyasında, yolların standartlarının yüksek olması için çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirten Başkan Güler, “Akkuş ilçemiz, ilimizin en yüksek yerleşim yerlerinden birisi. Ulaşım konforunu artırmak için tüm programlarımız hazır. Ünye ilçemizden Akkuş ilçemize ulaşımı sağlayan Karayoluna alternatif en önemli güzergahlarımızdan birisi de Çaybaşı üzerinden gelen bu hat. Bu yıl Çaybaşı İlküvez Mahallesi Kapılı mevkiinden başlayarak, 13 kilometrelik yolu ikinci kat sathi asfaltla buluşturmuştuk. Akpınar, Salman, Seferli mahallelerimiz üzerinden Akkuş ilçemize bağlanan 6 kilometrelik yolda da birinci kat sathi asfalt çalışmamızı bugün itibariyle tamamladık.” diye konuştu.

Akkuş karayolunun en önemli alternatif güzergâhı artık asfalt

Yeni güzergahın önemine vurgu yapan Başkan Güler, “Akkuş ilçe nüfusumuzun büyük bir bölümü bu bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Akkuş Karayoluna alternatif olan bu güzergah aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki en büyük ve önemli yol ağı. Ünye'den başlayıp, Çaybaşı üzerinden, İlküvez, Akpınar, Salman ve Seferli mahallerini kullanarak, konforlu bir ulaşım sağlayacak yolu Akkuşlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yüksek kesimlerdeki ilçelerde yoğun bir asfalt çalışması olduğunu söyledi. Güler, “Ordu'nun asfalt ve yol meselesini kökünden çözmek hedefimiz. Bununla ilgili yeni ihale usulleriyle hepsini birden ihale edip bu işi kökünden çözmek istiyoruz. Çalışmaları yerinde denetledik. Ayrıca beton yapılan yeri inceledik. Gayet güzel bir çalışma var. Buradaki denetimimiz bittikten sonra diğer ilçelere geçeceğiz. Çalışmalarımız gece gündüz sürüyor” dedi.