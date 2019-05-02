Ordu'da Yunus Emre sempozyumu

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Şairi ve Mutasavvıf Yunus Emre'yi anmak ve öğretilerini anlayıp gelecek nesillere aktarmak üzere düzenlenen “5. Yunus Emre Sempozyumu” başladı.

Bu sene “Yunus'un Dili” temasıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bana göre Yunus Emre bir ilaç ve bu ilaca çok ihtiyacımız var. Şu an tüm dünyada olup bitenlere baktığımız zaman Yunus Emre gerçekten raf ömrü geçmeyen bir ilaçtır. Şu anda bizim en büyük ihtiyacımız gönüldeki tahribatların giderilmesidir. Teknoloji geliştikçe bu ilaca daha da çok ihtiyaç duyacağız. Mükemmellik ne kadar artarsa sadelikten o kadar uzaklaşıyoruz. En büyük mükemmellik ise sadeliktir. Yunus Emre'de de biz onu görüyoruz. Onun için bizim Yunus Emre'ye çok büyük ihtiyacımız var” dedi.

Yapılan çalışmalarla konunun derinlemesine araştırılması gerektiğini ifade eden Başkan Güler, “Değişim, sorunlarla başlar diye inanıyorum. Aydınların görevi de doğru soruları sormaktır. Doğru soruların da kaynağı Yunus Emre'dedir. Yunus Emre devamlı olarak yanımızda, yakınımızda yaşayan, ruhaniyetini devamlı hissettiğimiz, büyük ve ölümsüz bir değerdir. Sevgiyi esas alan bir büyüğümüzdür. Onun için üzerinde çok ciddi olarak durmamız gerekli. Yunus Emre'yi çok iyi anlamamız gerekiyor. Bunun için de yapacağımız çalışmalarda yoğun bir derinlikle bu konunun içine girmeliyiz. Dünya teknolojide, pozitif bilimlerde çok ileriye gidebilir ama bizim sosyal bilimlerde üstünlüğümüz var. Bu anlamda da bizim sosyal bilimlere çok ağırlık vermemiz lazım” dedi.

“Yunus'un diline çok ihtiyacımız var”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Bilal Kemikli, Türkçenin hakikat diline çevrilmesinde Yunus Emre'nin rolüne değinerek insanın hakikati arayış süreçlerinden bahsetti. Hoca Ahmet Yesevi ve hakikatin çıkış noktalarına da konuşmalarında yer veren Prof. Dr. Kemikli, Yunus Emre'nin eserlerinden örnekler sundu. Prof. Dr. Kemikli, “Şehirleri şehir yapan, bir dil etrafında buluşmasını sağlayan şey kültürel faaliyetlerdir. Bu seneki sempozyum da Yunus'u merkeze alan bir dil inşa etme çabasındadır. Karadeniz'in incisi olan Ordu'da Yunus'un dili etrafında buluşmak anlamlıdır. Yunus'un dili etrafında bir kültür inşa etmek, bu dil etrafında buluşmak bir fırsattır. Bu toplantılar yaşadığımız çağa, zamanın ruhuna uygun bir şekilde yeniden bu dili keşfetmemize imkan sağlayacaktır. Bu toplantılar artarak devam eder, divanlar okunur ve o dil keşfedilirse işte o zaman yaşadığımız çağa anlam verilebilecek bir değere ulaşmış olabiliriz. Bu anlamda Yunus'un diline çok ihtiyacımız var. Yunus'un diliyle tazelenmeye, Yunus'un diliyle yenilenmeye, Yunus'un diliyle yeniden kendimize gelmeye çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

Sempozyumda 8 tebliğ sunuldu

Başkanlığını Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta'nın yaptığı sempozyumun ilk oturumunda, Prof. Dr. Ünal Kılıç “Yunus Emre'de Hulefa-i Raşidin”, Doç. Dr. Dursun Ali Tökel “Yunus Emre'de Bir Ombudsman Olarak Akıl”, Doç. Dr. Kenan Mermer “Yunus Emre'de ‘Ben' Dili”, Dr. Emine Çakır “Kültürel Bellekte Ad Verme Geleneği: ‘Yunus Emre' Adı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tebliğler sundu.

Prof. Dr. Alim Yıldız başkanlığında yapılan ikinci oturumda ise Prof. Dr. Selami Şimşek “Yunus Emre Divanı'nda Kuş Sembolizmi”, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çubukçu “Yunus Emre'de Metafizik Dil: Kendini Bilmek”, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Özçelik “Atabetü'l Hakayık ve Risaletü'n- Nushiyye'de İkili/Karşıt Tesiri” başlıklı tebliğleri sundu.