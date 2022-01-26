Ordu'da, Yunus Emre'yi anma konseri düzenlendi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan Türk Müziği İcra Topluluğu tarafından Yunus Emre'yi anma konseri düzenlendi.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetlilerin katıldığı konserde, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği İcra Topluluğu, sözleri Yunus Emre'ye ait olan eserleri seslendirdi.

Konser sonrası konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemizin başta Sabri Hocam olmak üzere öğretim elemanları ve öğrencilerine bu güzel topluluğu oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Topluluğumuz daha önce üniversitemizde bu programı gerçekleştirmişti, Ordulu hemşerilerimizle de bu salonda bir araya gelmek istediler. Sabri Hocamız Ordumuzun bir kıymeti. Amacımız, üniversitemizin varlığını her alanda, sağlıkta, bilimde, teknikte, fende, sosyal bilimlerde, müzikte, sportif faaliyetlerde, kültürel faaliyetlerde Ordu'ya hizmet etmektir, bu ülkeye hizmet etmektir. Bu milletin evlatlarına bu millete olumlu güzel katkı sağlamaktır ve üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaktır. Sizlere de buraya gelip bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın Prof. Sabri Yener'e çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.