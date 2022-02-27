Ordu'da zabıtadan dilencilere yönelik operasyon

Pandemi döneminde yaptığı sosyal çalışmalar başta olmak üzere KDV, fahiş fiyat, usulsüz et ve gıda gibi birçok çalışma ve denetimlere devam eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarına da devam ediyor. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri ve cami önlerinde

vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarını sıklaştıran zabıta ekipleri, 108 dilenci grubuna müdahale etti. Günlük yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan dilenciler, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince alınarak zabıta merkezlerine getirildi. Burada adres tespiti ve üst taraması yapılan dilencilerden çıkan bin 472 TL'lik nakdi paranın kamuya geçirilmesi için işlem başlatıldı. Bu denetimlerde ayrıca 37 adet dilencilik yapan şahsa yönelik tutanak düzenlenirken, 6 adet ise idari para cezası işlemi uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halkın dini duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşların duyarlı olarak bu gibi şahısları ihbar etmelerini istedi.