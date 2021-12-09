Ordu'da zabıtalara geçit yok

Ordu'da kent merkezlerinde ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı 2021 yılında 247 dilenciye müdahale edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Çağlar 2021 yılında 247 dilenciye müdahale edildiğini belirterek, “Dilencilerden 2'sine 408 lira idari para cezası kesildi. 31 dilenci üzerinden ise toplamda bin 233 lira çıktı” dedi.

Yapılan denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, vatandaşların bu kişilerin oyununa gelmemelerini istedi.

Daire Başkanı Çağlar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2021 yılında 19 ilçemizde ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde önemli mesafe aldık. Geçmiş yıllara bakıldığında ilimizde dilencilik yapanlarda önemli azalma oldu. Biz bunu tamamen ortadan kaldırmak için çalışma yapıyoruz. Ancak bu konuda bizlerin olduğu kadar vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bu kişilere inanıp para vermemelerini talep ediyoruz. Halkımız bu duygu sömürücülerine ne kadar inanırsa o kadar sayıları artacaktır. Onun için bu insanlara inanılmamalıdır.”

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halkın dini duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların duyarlı olmalarını ve bu gibi şahısları Alo 153 hattına ihbar etmelerini istediler.