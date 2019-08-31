Orduda Zafer Bayramı resepsiyonu

Ordu Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü kutlama programı kapsamında resepsiyon gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz'un evsahipliğinde, Ordu Kültür Sanat Merkezinde yapılan resepsiyona, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan,Baro Başkanı Av.Murat Poyraz, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Adem Öztürk, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Balcı, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, TCGBarbaros Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, iş adamları katıldı.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Vali Seddar Yavuz, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nin girişinde resepsiyona katılan konukları karşılayarak, bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Ağustos ayının, Türk tarihinde zaferler ayı olarak müstesna bir ay olduğunu ifade etti.

Şanlı Türk tarihinin, her Türk vatandaşına büyük bir emanet verdiğini ve aynı zamanda sorumluluk da yüklediğini belirten Vali Yavuz, “Dolayısıyla bu emaneti taşımak, her bir Türk evladı için bir onur, haysiyet ve şereftir. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünliderliğinde işgale, uşaklığa hayır diyen bir milletin aslında yeniden dirilişi, kuruluşu ifade eden ve bu yolda en önemli adım olarak kabul ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramıdır. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizive kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyor ve onlara Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

Malazgirt Zaferinin de, Türklerin Anadolu'da var oluşu açısından en önemli zaferlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferini kutladık. Yine iki yıldır Malazgirt'te kutlanan projenin fikir sahibi ve o projeyi üreten birisiolarak, bununla da ömrüm boyunca onur ve gurur duymaya devam edeceğim. 100 binleri aşan sayıda şu anda Malazgirt'te kutlamalar yapılıyor. Çünkü; Malazgirt, aslında Türk'ün Anadolu'ya mührünü vurması ve büyük bir yolculuğa çıkmasının ilk adımıdır. O yüzden de Anadolu'ya giriş yolculuğumuz bize Boşnakları, Arnavutları, Makedonları kısacası İslamı ve Müslümanlığı yayma imkan ve fırsatı da vermiş ve hiç bir zaman iddiamızdan, kutlu yolumuzdan vazgeçmedik” diye konuştu.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Vali Yavuz, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve diğer zaferlerimizi taçlandırmak, tarihten güç almak ve bir daha bu durumlara düşmemek için birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek, görüş ve fikir ayrılıklarımızı körüklememek ve bir araya gelmek herhalde en önemli hususlardan bir tanesidir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından üzerinde “30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun” yazılı pastayı, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kore Gazisi Recep Ali Güler ve şehit ailesi Ahmet Kılıç ile birlikte kestiler.

Vali Seddar Yavuz, resepsiyona katılan konukları bulundukları masalarda ziyaret ederek kısa süreli sohbette bulundu ve anı fotoğrafı çektirdi.