Ordu'da zehir tacirlerine operasyon: Bir şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinden biri tutuklandı, bir kilo 335 gram uyuşturucuya ise el konuldu.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Saraçlı Mahallesi üzerinde bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Z.T (37) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise bir kilo 250 gram uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmaların dahilinde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen O.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 85 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Her 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli O.K.'nin ise emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.