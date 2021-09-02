Ordu'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'da, 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. idaresindeki 34 DHM 652 plakalı otomobil, H.A. idaresindeki 52 FM 868 plakalı kamyonet ve C.D. idaresindeki 52 AAR 128 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.D. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıyı alarak kentteki bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek yönlü olarak ulaşımını sağladı.

Araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.