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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Karadeniz Sahil Yolu, Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Ç. idaresindeki 06 DT 9223 plakalı otomobil ile S BA 57 plakalı yabancı plakalı otomobil ve 34 AEN 385 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarpıştı. Kazada sürücü Yıldıray Ç. ve Selçuk D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.


Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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