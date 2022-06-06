İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ordu’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ordu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Altınordu ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat A. idaresindeki 52 EC 188 plakalı otomobil, Serap O.'nun kullandığı 52 SA 160 plakalı otomobil ve Dinçer G. yönetimindeki 34 DSU 623 plakalı kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle araçlar savrulurken, kamyonette yolcu olarak bulunan Ömür G., Arif G. ile 4 yaşındaki A.E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 12 acil sağlık ve polis ekipleri intikal etti.


Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan maddi hasar oluşan araçlar ise çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı.

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