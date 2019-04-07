Ordu'daki bilek güreşi müsabakaları sona erdi

Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği müsabakaları sona erdi. Aralarında, bedensel engelli sporcunun birinci olduğu müsabakada, dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2019-2019 eğitim-öğretim yılı faaliyet programında yer alan ‘okul sporları bilek güreşi yıldızlar kız-erkek Türkiye birinciliği' müsabakaları, Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşti. 55 ilden 561 sporcunun katıldığı müsabakada, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Kıyasıya müsabakaların yapıldığı şampiyonanın ardından sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

‘Engeli', spora engel olmadı

Müsabakalarda, yıldızlar erkek 45 kilogram sol kol kategorisinde mücadele eden bedensel engelli Ümit Can Kaya, gösterdiği performansıyla bütün sporculara da örnek oldu. Kendi kategorisinde birinciliği sırtlayan İstanbul'dan gelen engelli sporcu Ümit Can Kaya'ya, madalyasını Spor İl Müdürü Mustafa Genç takdim etti. Genç sporcunun azmini salondakiler ayakta alkışladı.

Dereceye giren sporcular ve kategorileri ise şu şekilde:

Yıldızlar erkek sağ kol kategorisi

40 kiloda sağ kol kategorisi birincisi Taha Yasin Şimşekoğlu, 45 kiloda Ümit Can Kaya, 50 kilogramda Hayri Yalçınkaya, 60 kiloda Mustafa Sarıyerlioğlu, 65 kiloda Abdüssamet Cankurt, 70 kiloda Murat Özdemir ve 70+ kiloda sağ kol kategorisi birincisi Musa Taburoğlu.

Yıldızlar erkek sol kol kategorisi

40 kiloda birinci Hüseyin Ünlü, 45 kiloda Ümit Can Kaya, 50 kiloda Yusuf Emir Hüseyinoğlu, 55 kiloda Muhammed İbrahim Eliş, 60 kiloda Arda Kanlı, 65 kiloda Deniz Emre Mert, 70 kiloda Murat Özdemir ve 75+ kiloda da Behlül Korkmaz.

Yıldızlar kız sağ kol kategorisi

35 kiloda birinci Dilara Korkmaz, 40 kiloda Güler Zehra Pelit, 45 kiloda Nazmiye Korkmaz, 50 kiloda Sena Gülgeç, 55 kiloda Zelal Sarıoğlu, 60 kiloda Ecrin Duran, 65 kiloda Ayşegül Kaya, 65+ kiloda sağ kol kategorisi birincisi Gizem Coşkun.

Yıldızlar kız sol kol kategorisi

35 kiloda birinci Zeliha Eryılmaz, 40 kiloda Senem Ergin, 45 kiloda Nazmiye Korkmaz, 50 kiloda Sena Gülgeç, 55 kiloda Sudem Şahin, 60 kiloda Esma Nur Açıkgöz, 65 kiloda Fatma Nur Dündar ve 65+ kiloda Büşra Bozdağ.