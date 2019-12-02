Ordu'daki çatı yangını paniğe neden oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatı katı katında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra tedbir amaçlı YEDAŞ ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bacadan çıktığı düşünülen yanığını söndürerek, kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonucu evde maddi hasar oluşurken, caddede ulaşım ise farklı güzergahlardan sağlandı.

Yangınla alakalı inceleme soruyor.