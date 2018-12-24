Ordu'daki cesedin kimliği belirlendi

Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren tırda bulunan parçalanmış erkek cesedinin Irak uyruklu 16 yaşındaki çocuğa ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan katı atık ve ayrıştırma tesisine getirilen tırda bulunmuş erkek cesedinin kimliği, yapılan çalışmaların ardından belirlendi. Cesedin, 16 yaşındaki Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'a ait olduğu, Cumartesi akşam eve geri dönmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları geniş çaplı soruşturmanın ardından 3 Irak uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.