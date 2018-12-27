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Ordu'daki cinayete 2 tutuklama

Ordu’da, parçalanmış cesedi çöp ayrıştırma tesisinde bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Ordu'da, parçalanmış cesedi çöp ayrıştırma tesisinde bulunan Iraklı genci öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 2 kişi tutuklandı.



Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp taşıyan tırda, 23 Aralık Pazar günü parçalanmış cesedi bulunan Husseın Kalaf Abdulameer Marzoq'ı (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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