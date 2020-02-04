Ordu'daki cinayetin sebebinin eski ‘dini nikahlı eş' olduğu iddiası

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam işlenen cinayetin zanlısının bir süre önce denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı ortaya çıktı. Cinayet zanlısının şahsı eski dini nikahlı eşi ile birlikte yaşadığı için vurduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Fatsa ilçesinde Şahin Dağlar (25), evine gireceği esnada tabanca ile vurularak öldürüldü. Çevredekilerin fark edip durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetin ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis, zanlı ya da zanlıları yakalamak için şehrin giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Bölgede de arama yapan ekipler, suç aleti tabancayı cinayetin işlendiği Efkaf Mahallesi'nin yakınlarında bir derede buldu. Her yerde katilin izini süren polis ekipleri, çevre illerdeki emniyet mensuplarıyla da iletişime geçti. Yapılan çalışmalar sonucu eşkalleri belirlenen şüphelilerin Fatsa ilçesinden ticari taksiye binip Ünye ilçesine gittiği tespit edildi. Şüphelilerden Özcan G.'nin bir süre önce denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı ve cinayeti işlediği öğrenildi. Cinayeti işledikten sonra dün sabah Adana'ya kaçmak üzere Ünye'den otobüse binen şüpheliler Özcan, Özgür ve Nurullah G.'nin oldukları otobüsün plakası tespit edildi. Samsun polisinin takibi sonucunda şüpheliler, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde polis uygulama noktasında otobüs durdurularak yakalandı. Vanlı iki kardeş ve yeğenleri gözaltına alınarak polis uygulama noktasına götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı ardından Fatsa ilçesine gönderildi.

Cinayetin sebebinin ‘eski dini nikahlı eş' olduğu iddiası

Şahin Dağlar'ın eski dini nikahlı eş sebebiyle öldürüldüğü iddia edildi. Özcan G.'nin eski dini nikahlı eşiyle bir süredir dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Şahin Dağlar'ın bu sebeple öldürüldüğü öne sürüldü.

Cinayet şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrası yarın Fatsa Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.