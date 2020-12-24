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Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Ordu’da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinde 3’ü adliyeye sevk edilirken, 7’si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ordu'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinde 3'ü adliyeye sevk edilirken, 7'si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu şahıslara yönelik Altınordu ve Ünye ilçesinde dün şafak operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şahıs yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise yabancı uyruklu şahıslar arasında para nakillerinin sağlanmasında kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka pos cihazı ve yine yabancı şahıslara pasaport ile şüpheli şahıslara ait dijital malzemeler ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edilirken, 7'si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

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