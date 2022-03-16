Ordu'daki FETÖ soruşturması

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu toplam 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti. 27 Eylül 2021 tarihinde adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

5 Ocak tarihinde görülen ilk duruşmada ise 6 sanık tahliye edildi, 8 kişi bu dosyadan ayrıldı, hazır bulunmayan 9 kişi de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verildi.

9 Şubat tarihinde görülen duruşmada ise sanıkların ifadelerine başvuruldu. Mahkeme heyeti, geçtiğimiz duruşmada, bir sonraki duruşmada dinlenilmesine karar veren 9 sanığı ve tutuklu bulunan 15 sanığı dinledi. Bu duruşmada mahkeme heyeti, V.A., M.A., U.D., H.K. isimli sanıkların tahliyesine, diğer 11 sanığın ise tutuklunun hallerinin devamına karar verdi.

Bugün (16 Mart) görülen duruşmada ise mahkeme heyeti, 11'i tutuklu toplam 33 sanığı dinledi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.G., A.M., C.C., İ.D., M.A., S.Y., E.Ş., M.D., M.C., H.T. ve Z.Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıklar, örgüt ile bağlantılarının olmadığını ve üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini iler sürerek, önceki savunmalarını yineledi ve tahliyelerini talep etti. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise üstlerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talep etti.

Savcı mütalaa doğrultusunda tutuksuz yargılanan M.Y., Ö.V., C.A., U.C., F.A. isimli 5 sanığın beraatine, diğer sanıkların ise cezalandırılmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Nisan'a erteledi.