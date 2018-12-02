Ordu'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde bulunan bir anaokulunda zehirlenme şüphesi ile hastanede tedavileri süren öğretmen ve öğrencileri ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vali Yavuz, konu hakkında yasal işlem başlatacaklarını aktardı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Faruk Furtun Anaokulu'nda, 28 Kasım Çarşamba günü yenilen yemekten veya içilen sudan kaynaklı olabileceği değerlendirilen karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık kuruluşlarında tedavi altında bulunan öğretmen ve öğrencileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hayati risk taşıyan hasta yok

Sağlık kuruluşlarındaki ziyaretini tamamladıktan sonra Faruk Furtun Anaokulu'nda yaşanan olayla ilgili bir değerlendirmelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, “Çok üzücü bir olay meydana geldi. Tahmin ettiğimiz kadarıyla bir gıda kaynaklı rahatsızlık olduğu anlaşılıyor. İlk günden itibaren bütün tahliller, bütün numuneler alınmış durumda. Alınan yemek ve su numunelerinin tahlilleri yapılıyor. Muhtemelen Pazartesi günü olayın nedeninin netleşeceğini düşünüyoruz. 64 civarında kardeşimizin sağlık kurumlarına müracaat ettiğini gördük. Sonradan gelenler oluyor. Şu anda 14 civarında yatan kardeşimiz var. Aldığımız bilgiler çerçevesinde, herhangi bir hayati riski olan kardeşimiz söz konusu değil. Ağırlıklı olarak ishal ve karın ağrısı şikayetleri var” dedi.

“Yapılması gereken ne varsa yapılıyor”

Sağlık kuruluşlarının konuyu yakinen takip ettiğini belirten Vali Yavuz, kendilerinin de olayı yakinen takip ettiklerini aktardı. Yavuz, “İşin adli boyutu dahil olmak üzere yapılacak ne varsa yapıyoruz. Olayın adli ve idari konusu inceleme, soruşturma neticesinde ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Yasal işlem başlatılacak”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, gıda alımının bir şirket aracılığıyla yapılmadığını, okul idaresi tarafından malzemelerin temin edilerek yemek pişirme işleminin yapıldığının özellikle altını çizerek, olayla ilgili ihmalleri olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağının altını çizerek, “Şüphelendiğimiz bir durum söz konusu. Bir gün bekletilen bir gıdanın tüketimine dair bilgi ya da duyum var. Muhtemel ondan olabileceği yönünde değerlendirmemiz var. Elde somut bilgi, belge olmadan kesin konuşmak, sağlıklı durum değildir. Önemli olan şu anda kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşması ve bunun takip edilmesidir. Olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bunlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.