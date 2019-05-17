Ordu'daki heyelan bölgesine yardımlar geliyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgeye yardımlar gelmeye başladı. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, ilk etapta barınma ihtiyacı için 1 milyon TL gönderildiğini söyledi.

Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen ve şu ana kadar 61 binada 80 konutun tahliye edildiği, 22 binada 31 konutun yanı sıra bir de caminin yıkıldığı heyelan bölgesine yardımlar gelmeye başladı. Tahliye edilme kararının verildiği heyelan bölgesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile AFAD yetkilileri de inceleme başlattı. Yaklaşık 100 dönüm arazinin afete uğradığı ve vatandaşların tahliyelerinin sürdürdüğü bölgeye, AFAD tarafından 1 milyon TL gönderildiği belirtilirken, Türk Kızılayı yetkilileri tarafından kurulacak olan 2 çadırdan birisi mescit, diğeri ise iftar ve sahur yeme alanı olarak kullanılacak. Ayrıca Kızılay'a ait ikram aracı da bölge normale dönene kadar hazır bekleyecek.

“100 dönüm arazide afet var”

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, tahliye edilen vatandaşların geceyi akrabalarının yanında geçirdiğini söyledi. Heyelan sonrası tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğuna değinen Geçtan, “100 dönüme yakın bir arazide afet var. Bugün AFAD başkan yardımcımız, çevre ve şehircilik daire başkanlarımız ve Türk Kızılayı burada, hep beraber vatandaşın yanındayız. Belediye işçilerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber tahliyeleri sağlıyoruz. Şuanda eşyalar taşınıyor, biran önce vatandaşımızın yaralarını sarmak için bütün devlet kurumları burada” şeklinde konuştu.

Barınma ihtiyaçları için 1 milyon TL AFAD'dan

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, basın mensupların yaptığı açıklamada, bölgede heyelanın ilk olarak 2013 yılında başladığını söyledi. Taşdelen, “2 gün önce heyelan tekrar hareketlendi ve alan genişledi. Dolayısı ile 61 binada 80 konutu tahliye etmiş olduk. Yani tahliye alanımızı genişlettik. İlk etapta da vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD Başkanlığı olarak valiliğimizin bünyesine vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılansın diye 1 milyon lira para gönderdik. Bundan sonraki süreçte de afete maruz bölgeyi kararını alıp alanı boşaltacağız. Ardından da hak sahipliği çalışmaları ve konut edindirme süreçleri başlamış olacak” dedi.

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kısacık ise, “Kızılay olarak 2 gündür buradayız. Bugün 2 çadır getirdik, bir tanesi mescit ve cami olarak kullanılacak, bir tanesi de akşamları iftar ve sahur yemeği için kullanacağız. Bir de ikram aracı getirdik, buradaki normal hayata geçinceye kadar ikram aracımız ve çadırlarımız burada kalacak” diyerek can kaybı yaşanmamasının teselli ettiğini aktardı.