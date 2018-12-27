Ordu'daki Iraklı cinayetinin şüphelileri adliyede

Ordu'da katı atık ve ayrıştırma tesisinde parçalanmış şekilde cesedi bulunan Iraklı genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü katı atık ve ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış cesedin cinayet şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Irak uyruklu Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'u (16) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu ve isimleri öğrenilemeyen 4 zanlıdan 2'si sağlık kontrolleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Ordu'ya 2 buçuk yıl önce gelen ve 4 çocuklu ailenin en büyük evlatları olan Husseın Kalaf Abdulameer Marzoq'un, top oynamak için evden çıktığı bilinirken, 2 şüphelinin adliyedeki, 2 şahsın da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Cinayetin bir evin banyosunda işlendiği ileri sürülürken, polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.