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Ordu'daki kar yağışı, fındığın verimini arttıracak

Kumru Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Öngen, geçen günlerde etkili olan kar yağışının, fındıktaki verimin yükselmesini sağlayacağını belirtti.


Ordu'da, geçen hafta etkili olan ve yüksek kesimlerde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası bazı üreticiler, fındıkta zirai don endişesi sarsa da uzmanlar, yüksek kesimli bölgelerde bulunan karın erimesiyle, fındığın ihtiyacı olan minerallerin çözülerek, fındığın beslenmesine faydalı olduğunu belirtti.



"Yağan kar ilaç gibi geldi"


Kumru Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Öngen, geçen hafta ve öncesinde görülen kar yağışlarının, fındığın açmakta olan karanfillerini yeniden uykuya geçirdiğini ve bu durumun da verime büyük katkısı olduğunu belirterek, “Bölgemize, geçtiğimiz günlerde az da olsa yağan kar, fındık bahçelerimize ve dolayısı ile çiftçilerimize ilaç gibi gelmiştir. Açmakta olan fındık karanfilleri soğuk nedeniyle tekrar uykuya yatmıştır. Özellikle bölgemizin yüksek kesimlerinde fındığın uyanmasını geciktirerek, verime katkısı büyük olacaktır. Şuan için ilçemizde don riskli olmamakla beraber, önümüzdeki günlerde hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi halinde üreticilerimizin mağdur olmaması açısından tedbirli olmaları gerekmektedir. Kar suyu, fındık için gerekli olan topraktaki mineralleri çözerek, beslenmesine katkı sağlar. Bizler, Ziraat Odaları olarak, gerekli meteorolojik uyarıları yapıp, çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Temennimiz, bu yıl da üreticilerimizin bol ve bereketli bir hasat mevsimine ulaşmadır” dedi.

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