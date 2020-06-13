İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'daki kaza kamerada

Ordu’nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Trabzon'a mobilya taşıdığı öğrenilen Ahmet Aksu idaresindeki 55 HC 127 plakalı kamyon, Günpınarı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik ışıklarında duran Ebubekir Oluç idaresindeki 47 PE 979 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Ahmet Aksu kazada yaralanmış, yanında olduğu öğrenilen Adem Tara isimli vatandaş ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.


O kazanın yaşandı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları ise kaza anını anbean kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.