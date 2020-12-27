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Ordu'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürme çabaları sürüyor.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde akşam saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını söndürme çabaları sürüyor.


Çatalpınar ilçesine bağlı Kayatepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Fatsa Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Saat 16.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede alana yayılan yangını söndürmeye çalışan ekipler, ulaşım sıkıntısı nedeniyle alana ulaşamadı.


Bölgede aralıklarla etkili olan rüzgarın da etkisiyle yangın alana yayılırken, yakın mahalledeki vatandaşlar ise tedirgin olduklarını belirtti.



“Ekipler yol arayışındalar”


Kayatepe Mahallesi sakinlerinden Fatih Sakal, ekiplerin yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ancak ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, “Ekipler yol arayışındalar. Arazi şartları zor olduğundan söndürme durumu zor ve yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Şu anda yangın ilerlemekte, önünü almaya çalışıyorlar. Yaklaşık 150-200 metre yakınlarında da evler var, şuan tehlike arz etmiyor ancak ilerleyen saatlerde tehlike oluşturabilir” dedi.



“Müdahale etme şansımız yok, giderek büyüyor”


Mahalle sakinlerinden Sadullah Gündüz de akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale etmenin zor olduğunu aktararak, “Sürekli yandığı için müdahale edilemiyor. Bir kere daha yangın çıkmıştı. Müdahale etme şansımız yok, giderek büyüyor. İlerlerse evlere de gelebilir” diye konuştu.


Öte yandan ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.

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