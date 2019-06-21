İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'daki sağanak sonrası 11 ilçede kısmi hasar oluştu

Ordu’da son 4 gündür etkili olan kuvvetli sağanak sonrası, 11 ilçede kısmi hasarlar meydana geldi.

Ordu'da son 4 gündür etkili olan kuvvetli sağanak sonrası, 11 ilçede kısmi hasarlar meydana geldi.


Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede son 4 gündür devam eden kuvvetli sağanak yağışların, Ordu'nun iç kesimlerindeki ilçelerinde etkili olduğu belirtilirken, çok az sayıda konut ve işyerinde su baskınlarının yaşandığı, altyapı ve yollarda da hasar oluştuğu belirtildi.


Bazı ilçelerde metrekareye 77 kilogram sağanağın düştüğü belirtilen açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Fatsa, Gölköy, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde mahalle yollarında hasar oluştuğu, bazı konutlarda da az miktarda su baskını yaşandığı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle yollarda ve alt yapılarda meydana gelen hasarlara, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerce müdahale edildiği belirtilirken, valilik tarafından yapılan uyarılar ve ilgili kurumlarca alınan tedbirler sonucu, şu an itibariyle il genelinde sağanak yağmurdan kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk olmadığına dikkat çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.