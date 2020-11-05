Ordu'daki seri katil yeniden hakim karşısında

Ordu'da, çeşitli zamanlarda 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan sanığın, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı dava görüldü.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, Akkuş ilçesine bağlı Ortabölme Mahallesi'nde Hasan, Sabri ve Zahide Güneş isimli şahısları öldürdüğüne dair yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, dosyasına sunduğu yazılı beyanları yineledi. Sanık ayrıca, cinayetleri işlemediğini iddia edip, bazı tanıkların ifadelerinde çelişki olduğunu ve bunların yeniden dinlenilmesi gerektiğini belirterek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.