Ordu'daki trafik kazaları kameralarda

Ordu'da farklı tarihlerde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğünün kameralarına yansıdı.

Ordu'da sabit ve hareketli şehir polis kameralarının farklı tarihlerde kaydettiği trafik kazalarının genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural hatasından meydana geldiği görüldü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm yaşanmadı. Kaydedilen görüntülerde bir kavşakta cip ile kamyonetin çarpışması sonucu cipin takla atması kaydedilirken, farklı bir görüntüde ışıklı kavşakta ıslak zeminden dolayı duramayan aracın önündeki araçları sürüklemesi yer alıyor. Minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu devrilen minibüsün de yer aldığı görüntüler arasında kazaların özellikle kavşaklarda ve gece saatlerinde olması dikkatleri çekiyor.